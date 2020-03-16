Peugeot и Citroen отзовут более 4 тыс. автомобилей в России

Группа PSA приняла решение отозвать в России 4,2 тыс. своих автомобилей. Как сообщает Росстандарт, под сервисную акцию попали 2 704 машины Peugeot Traveller и Expert, а также 1 542 автомобиля Citroen Jumpy и Spacetourer

Сообщается, что, указанные выше, модели отправят в ремонт из-за возможной утечки топлива.«Причиной отзыва транспортных средств является крепление топливного насоса, который может со временем приводить к появлению запаха и течи топлива», — рассказали в Росстандарте.

На всех отзываемых машинах в сервисных центрах проверят и, при необходимости, заменят гайки крепления топливного насоса, уплотнения топливного насоса и топливного бака. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.