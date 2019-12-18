Peugeot и FCA: слияние состоялось

FCA и PSA достигли соглашения о создании нового автомобильного мегаальянса, который станет четвертым по величине в мире. Соответствующие документы уже подписаны

Альянс Fiat Chrysler Automobiles и группа PSA (Peugeot-Citroen) достигли соглашения о полном слиянии. О подписании соответствующего документа в среду, 18 декабря, сообщает пресс-служба PSA. Сделка позволит сторонам создать четвертый автомобильный конгломерат в мире по объему производства и третий — по величине годовой выручки. Стоимость новой компании составит около 50 млрд долларов. По предварительным данным, полный процесс слияния займет от 15 до 18 месяцев.

По предварительному соглашению, две стороны учредят новую управляющую компанию. В совете директоров будет 11 членов: по пять человек со стороны FCA и PSA, а также один руководитель. Председателем управляющего органа назначен нынешний глава Peugeot-Citroen Карлос Таварес, который также возглавит коллектив от PSA. Руководителем команды от FCA станет Майк Мэнли — нынешний генеральный директор Fiat Chrysler.