Автомобильный портал Motorpage
20 фев 2021

Пикапы Ford спасут Техас

Пикапы Ford спасут Техас

Несколько дней назад на прекрасный американский штат под названием «Техас» напал серьезный погодный катаклизм - морозы и обильный снегопад. Власти штата решили запросить помощи, но не у кого-нибудь, а у автомобильных компаний

Если говорить конкретно, то оказать содействие попросили у Ford. Дело все в том, что из-за снегопада были повреждены линии электропередач. Да и сама электрическая система региона, которая состоит, по большей части из ветряков и солнечных батарей, попросту замерзла и перестала работать. Короче говоря, в Техасе остановилась жизнь.

Как же спасет всех Ford. Дело в том, что пикапы F-150 оборудованы системой Power Pro Onboard, которая фактически превращает машину в генератор  с различным вариантом мощности. Даже базового варианта хватит, чтобы запитать бытовые приборы в доме более чем на сутки (если баки полны топливом). Собственно, власти штата просят компанию дать машины пострадавшим в аренду, дабы те смогли попросту выжить.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Власти Великобритании поощряют отказ от автомобилей

20 февраля 2021

В Lexus построили машину для геймеров

20 февраля 2021

Названы имена водителей, которые часто попадают в аварии

19 февраля 2021

Ford анонсировал преемника Mondeo

19 февраля 2021

Новый Mercedes C-класса останется без мощных движков

19 февраля 2021

Morgan возобновит производство модели Plus 8

19 февраля 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Palisade - hyundai palisade 2020 роскошная обыкновенность Тест драйв
18 февраля 2021

Hyundai Palisade
"Роскошная обыкновенность"
Honda CR-V, Mazda CX-5 - сравнительный тест honda cr-v и mazda cx-5 почему honda cr-v уходит с рынка, а mazda cx-5 остается
Сравнительный тест
15 февраля 2021

Honda CR-V, Mazda CX-5
"Почему Honda CR-V уходит с рынка, а Mazda CX-5 остается"
УАЗ 39099 - уаз 39099 «экспедиция» (2018) понимание свободы
Тест драйв
11 февраля 2021

УАЗ 39099
"Понимание свободы"
Geely Coolray - geely coolray (2020) что вписать у geely сoolray в графу «национальность»
Тест драйв
08 февраля 2021

Geely Coolray
"Что вписать у Geely Сoolray в графу «национальность»"

Написано новостей:

2 7 7 3 3