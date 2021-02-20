Пикапы Ford спасут Техас

Несколько дней назад на прекрасный американский штат под названием «Техас» напал серьезный погодный катаклизм - морозы и обильный снегопад. Власти штата решили запросить помощи, но не у кого-нибудь, а у автомобильных компаний

Если говорить конкретно, то оказать содействие попросили у Ford. Дело все в том, что из-за снегопада были повреждены линии электропередач. Да и сама электрическая система региона, которая состоит, по большей части из ветряков и солнечных батарей, попросту замерзла и перестала работать. Короче говоря, в Техасе остановилась жизнь.

Как же спасет всех Ford. Дело в том, что пикапы F-150 оборудованы системой Power Pro Onboard, которая фактически превращает машину в генератор с различным вариантом мощности. Даже базового варианта хватит, чтобы запитать бытовые приборы в доме более чем на сутки (если баки полны топливом). Собственно, власти штата просят компанию дать машины пострадавшим в аренду, дабы те смогли попросту выжить.