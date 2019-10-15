Pininfarina будет планомерно убивать Lamborghini Urus

В середине следующего года итальянская компания представит прототип нового электрического кроссовера, которого позиционируют как конкурента Lamborghini Urus

Надо сказать, что у итальянской компании есть довольно амбициозный план - представлять каждый год по одной совершенно новой модели, и кроссовер должен стать одной из них. Известно, что в его основу ляжет совершенно новая платформа, разработанная совместно с компаниями Engineering и Benteler. Автомобиль оснастят двумя электрическими моторами, которые будут передавать тягу на каждое из колес. Батареи на 100–125 кВт•ч, установленные в днище, обеспечат запас хода без подзарядки до 600 километров.

По предварительным данным, премьера прототипа нового кроссовера состоится в середине 2020 г., однако товарный автомобиль появится ближе к 2025 году. Стоимость электрокара составит около 300 тыс. долларов. Любопытно, но примерно к этому же моменту Pininfarina собирается представить и серийный гиперкар Battista, который был впервые показан в марте 2019 г. на Женевском автосалоне.