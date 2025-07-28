Pininfarina и JAS Motorsport готовят уникальный суперкар

Итальянское дизайнерское ателье Pininfarina объединяется с гоночной командой JAS Motorsport для создания нового дорожного суперкара. Это будет первая в истории модель JAS, предназначенная для дорог общего пользования, и одновременно один из самых амбициозных проектов с участием Pininfarina за последние годы

За дизайн отвечает исключительно Pininfarina, а за техническую часть и производство отвечает JAS Motorsport (все работы пройдут на предприятии компании в Милане). Окончательный дизайн модели будут держать в секрете до презентации, которая пройдет в начале 2026 года.

Официально характеристики не раскрываются, но заявлено, что суперкар получит силовую установку мощностью 1900 л.с. Поскольку JAS ранее строила электрокары для чемпионата FIA Electric Touring Car, можно предположить, что речь идет именно об электрической установке.

Несмотря на это, в фанатском сообществе активно обсуждается возможность появления классического мотора. Например, атмосферной "шестёрки" или "восьмёрки". Это могло бы подчеркнуть преемственность и отсылку к моделям вроде Ferrari 550 Maranello и 599 GTB, отмечающим юбилеи в 2026 году.

