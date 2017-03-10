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10 мар 2017

Пининфарина под напряжением

Пининфарина под напряжением
Автор фото: фирма-производитель

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Роскошный седан Pininfarina H600, разработаный легендарным дизайн-ателье по заказу гонконгской компании HK. Итальянцы создавали машину с чистого листа, от концепции до ходового прототипа и подсчетов затрат на его серийное производство, что обошлось HK в 65 миллионов евро.

Габариты новинки впечатляют — более пяти метров в длину! Не удивительно, что и салон у Pininfarina H600 получился очень просторным. Интересная деталь: доступ в него осуществляется через распашные двери, центральной стойки нет. Внутри царит гармония черной кожи, дерева, алюминия и ЖК-дисплеев, а пассажирский диван будто парит в воздухе. Что же до начинки, то здесь на славу потрудился сам заказчик: компания HK специализируется как раз на гибридных технологиях и электромобилях, поэтому силовые установки новинки выдают в общей сложности 800 лошадиных сил.

За огромной решеткой радиатора прячется несколько турбин, вырабатывающих электричество для АКБ и электромоторов за счет набегающего потока воздуха. Pininfarina H600 имеет полный привод, а разгон до первой сотни, по заявлению производителя, занимает всего 2,9 секунд.

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При написании новости использовалась информация:
Carmagazine

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