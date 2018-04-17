Ателье Pininfarina известно во всем мире в качестве компании, которая работала над дизайном самых красивых автомобилей. Многие модели Ferrari, Alfa Romeo и Fiat обязаны своим обликом именно этому ателье. Но иногда ателье пробует себя и в качестве самостоятельного автопроизводителя.

Обычно все ограничивается тем, что называют «работа кузовного ателье»: на базе существующей модели создается новая машина, которая, порой выпускается в единичном экземпляре по заказу какого-нибудь богатого коллекционера. Но проект электрического гиперкара, который итальянцы готовят к 2020 году, будет иным.

В ателье говорят, что уже получили на разработку гиперкара 100 миллионов долларов и он будет сочетать в себе «мощь, красоту и технологии современных электромобилей». Некоторые из них Pininfarina позаимствует у болидов Формулы Е. В чемпионате электрических формул представлена команда компании Mahindra, которая и владеет итальянским ателье.

По неофициальной информации электрическая силовая установка гиперкара будет иметь мощность 1480 л.с. Разгон до 100 км/ч у него займет менее двух секунд, максимальная скорость будет превышать 300 км/ч. При этом запас хода составит около 500 километров.