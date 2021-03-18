Пьяных водителей будут лишать автомобилей

Государственное собрание Башкортостана выступило с очередной инициативой в отношении пьяных водителей. Тема – конфискация транспортных средств в пользу государства

Итак, у пьяных водителей предлагают отбирать автомобили. Важно заметить, что совершать данные действия планируют не во всех случаях пьянства за рулем, а лишь в случае ДТП с пострадавшими или погибшими. Однако если водитель в течение года повторно сел пьяным за руль и был пойман, то он будет также лишен автомобиля. Законотворцы обращаются к западному опыту, где подобная практика существует довольно давно, обеспечивая снижение статистики по подобным происшествиям.

Однако, возникают резонные вопросы, а как быть, если виновник не является собственником транспортного средства, или же если пьяный сел за руль корпоративного транспорта? Подобные мысли возникли и у федерального правительства, которое выступило с критикой законопроетка.