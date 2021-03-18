Автомобильный портал Motorpage
18 мар 2021

Пьяных водителей будут лишать автомобилей

Пьяных водителей будут лишать автомобилей

Государственное собрание Башкортостана выступило с очередной инициативой в отношении пьяных водителей. Тема – конфискация транспортных средств в пользу государства

Итак, у пьяных водителей предлагают отбирать автомобили. Важно заметить, что совершать данные действия планируют не во всех случаях пьянства за рулем, а лишь в случае ДТП с пострадавшими или погибшими. Однако если водитель в течение года повторно сел пьяным за руль и был пойман, то он будет также лишен автомобиля. Законотворцы обращаются к западному опыту, где подобная практика существует довольно давно, обеспечивая снижение статистики по подобным происшествиям.

Однако, возникают резонные вопросы, а как быть, если виновник не является собственником транспортного средства, или же если пьяный сел за руль корпоративного транспорта? Подобные мысли возникли и у федерального правительства, которое выступило с критикой законопроетка.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Lamborghini более не собираются ставить на скорость

18 марта 2021
Peugeot 308 (2022)

Представлен новый Peugeot 308

18 марта 2021
Hyundai Staria

Hyundai H1 заменят космическим преемником

18 марта 2021

Держатели для телефонов стали помехой в техосмотре

18 марта 2021
Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes отзывает в России фургоны Sprinter

18 марта 2021

ГИБДД назвала тонировку опасной

17 марта 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio - kia rio (2020) и volkswagen polo (2020) не сошлись во взглядах на usb Сравнительный тест
16 марта 2021

Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio
"Kia Rio и Volkswagen Polo не сошлись во взглядах на USB"
Infiniti Q60 - infiniti q60 (2016) смотрите, кто ушел
Тест драйв
12 марта 2021

Infiniti Q60
"Смотрите, кто ушел"
Audi A5 - audi a5 (2020) освежить и не испортить
Тест драйв
10 марта 2021

Audi A5
"Ребра и лазеры Audi A5 – освежить и не испортить"
Lada Niva Travel - lada niva travel (2021) городские, тут за вами пришли
Тест драйв
08 марта 2021

Lada Niva Travel
"Городские, тут за вами пришли"

Написано новостей:

2 7 8 9 8