Пьяных водителей лишат оружия

Казалось бы, две разных области – оборот оружия и правила дорожного движения. Что между ними общего? Как оказалось, точки соприкосновения есть!

Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «Об оружии». Как пишет «Российская газета», среди прочих ограничений поправки предусматривают один интересный пункт - если водитель был задержан за рулем в пьяном виде, то он будет лишен права получить лицензию на владение оружием. Более того, если он уже владеет необходимыми «оружейными» разрешениями, то он будет их лишен!

Правда, данная мера наказания будет не постоянной, а временной - действовать оно будет, как говорится в документе, «до истечения одного года со дня окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию». То есть если вас, скажем, лишили прав на полтора года, то еще два года после истечения данного срока вы не сможете владеть оружием.