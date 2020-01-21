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21 янв 2020

Пьяных водителей предлагают отправлять на принудительное лечение

Пьяных водителей предлагают отправлять на принудительное лечение

Нарушителей начнут направлять на диагностику и заставят проходить социальную либо медицинскую реабилитацию

Как сообщают «Известия», правительственная комиссия уже подготовила соответствующие документы по профилактике правонарушений. Ожидается, что нарушителей будут направлять на диагностику, применять к ним профилактические меры и обяжут проходить социальную либо медицинскую  реабилитацию. Помимо водителей такие же меры ждут граждан, неоднократно выпивавших в неположенных местах. Теперь эту инициативу должны оценить в МВД и Минюсте, затем свое заключение подготовит Минздрав.

Впервые о подобном нововведении заговорили еще в 2017 году. Тогда с похожей инициативой выступали российские медики, которые предложили отправлять на принудительное лечение виновников ДТП, совершивших аварию в пьяном виде или под действием наркотиков. Помимо этого Минздрав предлагал отправлять на принудительное лечение от алкоголизма и наркомании водителей, которые были задержаны за рулем в состоянии опьянения.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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