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23 янв 2017

Пять автопроизводителей займутся развитием сегмента водородных автомобилей

Пять автопроизводителей займутся развитием сегмента водородных автомобилей
Автор фото: фликр.ком

В Давосе пять крупных автопроизводителей и восемь компаний, напрямую не связанных с автомобильной отраслью, объявили о создании альянса под названием Hydrogen Council для развития рынка водородных автомобилей.

Новая организация, основанная автомобильными компаниями Daimler AG, BMW, Toyota, Honda и Hyundai, по словам участников, была создана на основе меморандума о намерениях, подписанного в Париже еще два года назад. Тогда, в 2015 году стороны договорились в ближайшем будущем более детально рассмотреть вопросы изменения климата и мер по предотвращению этого процесса.

Сейчас же автопроизводители, совместно с восемью другими крупными компаниями, в число которых входят AirLiquide, Shell, Total SA и Linde Group, приступили к реализации означенных в меморандуме договоренностей, и первым шагом стало создание коалиции.

Hydrogen Council займется поддержкой рынка водородных автомобилей и развитием всей необходимой для них инфраструктуры. Участники полагают, что на данный момент сегмент водородных автомобилей является одним из самых недооцененных на рынке «зеленого» транспорта и нуждается в поддержке от крупных игроков.

В рамках достигнутых соглашений, все участники выделят в общей сложности не менее 10 млрд долларов на создание развитой сети заправочных станций для водородных автомобилей, что позволит автопроизводителям расширить свои линейки автомобилей на этом топливе и вывести уже имеющиеся автомобили на новые рынки. Пока же экспортом водородных автомобилей занимается только компания Toyota, которая поставляет седаны Mirai в США.

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При написании новости использовалась информация:
Колеса.ру, Autoblog, Коммерсантъ

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