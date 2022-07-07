Пятидверный Suzuki Jimny вышел на тесты

Компания Suzuki вывела на европейские дороги прототип пятидверной версии внедорожника Jimny, который ранее продавался только в кузове с тремя дверями.

На фотографиях можно заметить, что внедорожник помимо дополнительных дверей и увеличенной площади остекления получит совершенно иное оформление передней и задней части кузова – новые бампера, новые решетки радиатора. К тому же у машины слегка изменится интерьер – появится новый 7-дюймовый дисплей мультимедийной системы.

Уже известно, что колёсную базу Jimny нарастят на 300 миллиметров (сейчас 2250 миллиметров), а в моторной гамме появится бензиновый мотор в сочетании с 48-вольтовым стартер-генератором. Впрочем, будет и обычный полуторалитровый 105-сильный агрегат, который на трехдверном Jimny работает в паре с 5-ступенчатой МКПП.