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7 июл 2022

Пятидверный Suzuki Jimny вышел на тесты

Пятидверный Suzuki Jimny вышел на тесты
Автор фото: Сarscoops

Компания Suzuki вывела на европейские дороги прототип пятидверной версии внедорожника Jimny, который ранее продавался только в кузове с тремя дверями.

На фотографиях можно заметить, что внедорожник помимо дополнительных дверей и увеличенной площади остекления получит совершенно иное оформление передней и задней части кузова – новые бампера, новые решетки радиатора. К тому же у машины слегка изменится интерьер – появится новый 7-дюймовый дисплей мультимедийной системы.

Уже известно, что колёсную базу Jimny нарастят на 300 миллиметров (сейчас 2250 миллиметров), а в моторной гамме появится бензиновый мотор в сочетании с 48-вольтовым стартер-генератором. Впрочем, будет и обычный полуторалитровый 105-сильный агрегат, который на трехдверном Jimny работает в паре с 5-ступенчатой МКПП.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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