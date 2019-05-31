Пятница - день тяжелый

ЦОДД попросил водителей не парковаться под рекламными щитами из-за грозы, а также предупредил о дачных пробках, которые начнутся в первой половине дня

По сообщению Центра организации дорожного движения (ЦОДД), сегодняшний день будет очень тяжелым для столичных водителей. Уже с утра в городе ожидается дождь, гроза и сильный ветер, по этой причине городские власти призывают не оставлять автомобили вблизи широкоформатных рекламных щитов и под деревьями. В свою очередь, внимательными и осторожными следует быть и пешеходам. Им рекомендовано обходить деревья и шаткие конструкции.



Интересно, что и вторая половина дня омрачит жизнь водителей. По данным ЦОДД, в городе ожидаются значительные затруднения движения, в том числе в связи с выездом горожан на дачу. По данным ведомства, час пик начнется раньше обычного. В сложившейся ситуации водителям рекомендуется для поездок пользоваться общественным транспортом.