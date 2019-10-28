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28 окт 2019

Платная «Ленинградка»: объявлена стоимость проезда

Платная «Ленинградка»: объявлена стоимость проезда

Еще на этапе строительства этой трассы умы граждан будоражил вопрос, а какова будет цена проезда. На днях появился официальный ответ

Доехать из Москвы в Санкт-Петербург по платной трассе М-11 обойдется примерно 1,3-2 тыс. рублей. Точная цена зависит от наличия транспондера и дня недели. Как сообщают «Известия» со ссылкой на проект приказа госкомпании «Автодор». Заявленные цены касаются только легковых автомобилей высотой до 2 м, и мотоциклов (транспортные средства 1 категории).

Для машин 2-й категории (среднегабаритные автомобили выше 2 м, в том числе с прицепом, пикапы, мини-фургоны) цена проезда от столицы до Санкт-Петербурга составит 2030 рублей, с транспондером — 1521 рубль. Водителям 3-й и 4-й категорий ТС, к которым относятся грузовики и автобусы, за проезд придется заплатить 2710 и 3980 рублей соответственно. При использовании транспондера с автомобилистов возьмут 2106 и 3188 рублей соответственно.

При написании новости использовалась информация:
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