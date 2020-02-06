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6 фев 2020

Платная парковка выйдет за МКАД

Платная парковка выйдет за МКАД

С середины февраля в зону платной парковки войдут 80 новых улиц, девять из которых расположены за МКАДом. Также увеличится количество улиц, где будет действовать самый дорогой тариф – 380 рублей в час

Платными станут улицы в районах Беговой, Внуково, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино. Час парковки на них обойдется водителям в 40 рублей.  Самый дорогой тариф 380 рублей начнет действовать на 330 улицах, где пока автомобилисты платят за стоянку 50 рублей за первый час и 150 рублей – за каждый последующий. Такие расценки вводятся на Большой Татарской улице, переулках Денежном и Плотниковом, Садовничим проезде, Сытинском тупике, а также на Спиридоновке, Житной и Большой Полянке. Одновременно с увеличением тарифов на указанных улицах будет отменена бесплатная парковка по воскресеньям. Водители смогут безвозмездно припарковаться на них только в дни государственных праздников.

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