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10 апр 2019

Платная трасса «Москва-Петербург»: новые сроки открытия

Платная трасса «Москва-Петербург»: новые сроки открытия

Строительство многострадальной дороги стартовало в 2010 году и должно было завершиться к Чемпионату мира по футболу. Однако из-за сложностей  строительства  нескольких участков, ввод трассы в эксплуатацию постоянно откладывался

Скоростная автомобильная трасса М11 «Москва — Санкт-Петербург» будет полностью открыта до 29 сентября 2019 года. Об этом сообщил первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов. На сегодняшний момент, по его словам, работы продолжаются на 7-м и 8-м участках трассы, проходящих по территории Новгородской и Ленинградской областей.

Напомним, что именно из-за этих участков сроки сдачи трассы неоднократно переносились. Интересно, что в октябре прошлого года строительству помешали археологи. Дело в том, что при подготовке полосы отвода дороги были обнаружены предметы эпохи раннего железного века. Казус заключается в том, что изначально комитет по культуре Ленинградской области выдал подтверждение об отсутствии в зоне строительства каких-либо археологических ценностей. 

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, РБК

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