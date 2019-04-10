Платная трасса «Москва-Петербург»: новые сроки открытия

Строительство многострадальной дороги стартовало в 2010 году и должно было завершиться к Чемпионату мира по футболу. Однако из-за сложностей строительства нескольких участков, ввод трассы в эксплуатацию постоянно откладывался

Скоростная автомобильная трасса М11 «Москва — Санкт-Петербург» будет полностью открыта до 29 сентября 2019 года. Об этом сообщил первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов. На сегодняшний момент, по его словам, работы продолжаются на 7-м и 8-м участках трассы, проходящих по территории Новгородской и Ленинградской областей.

Напомним, что именно из-за этих участков сроки сдачи трассы неоднократно переносились. Интересно, что в октябре прошлого года строительству помешали археологи. Дело в том, что при подготовке полосы отвода дороги были обнаружены предметы эпохи раннего железного века. Казус заключается в том, что изначально комитет по культуре Ленинградской области выдал подтверждение об отсутствии в зоне строительства каких-либо археологических ценностей.