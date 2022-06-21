Платная трасса М11 станет полигоном для беспилотников

Госкомпания "Автодор" заявила, что вся необходимая инфраструктура будет создана к середине следующего года

«Мы готовимся к 2023 году, мы планируем эту работу, мы сейчас проектируем, и главная задача у нас — это создание инфраструктуры. К исходу 2023 года инфраструктуру для движения беспилотников на трассе М-11 сделаем», — цитирует портал Drom главу "Автодора", Вячеслава Петушенко.

Запуск испытаний беспилотников носит и стратегическое значение - со временем данная магистраль коридором для грузовых автоматизированных перевозок. Как сообщает ТАСС, использование беспилотников к 2030 году почти на 25% увеличит коммерческую скорость доставки грузов в течение одного дня и более чем на 10% снизит себестоимость перевозки для логистических компаний.