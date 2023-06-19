Платные дороги снова подорожают

Концессионеры уже проводили индексацию своих тарифов. В частности "Автодор" повысил стоимость проезда в феврале. Тогда, например, за передвижение по трассе M-1 пришлось платить по 140 рублей (вместо прежних 120). Зачем снова увеличивать тарифы?

По сообщению руководства "Автодора", вопрос наценки только вынесен на обсуждение и далеко не факт, что очередные изменения вступят в силу. Впрочем, инсайдеры говорят, что к повышению готовится стоит, так как тем самым "Автодор" хочет покрыть затраты на строительство новых магистралей. К сожалению, нет никакой информации относительно цифр.

Отметим, что в этом месяце Госдума приняла в первом чтении законопроект, который распространит 50-процентную скидку на штрафы за неоплату проезда по платным дорогам. При этом поправки в КоАП относятся только к региональным трассам