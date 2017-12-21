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21 дек 2017

Платные парковки во дворах — Госдума проголосовала "за"

Платные парковки во дворах — Госдума проголосовала "за"

Накануне Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон «Об организации дорожного движения». Законпроект был впервые представлен Минтрансом еще в 2015 году и с тех пор вокруг него не утихают споры.

Правда, из окончательной редакции закона исчез пункт, позволявший местным властям делать платным въезд в определенные районы или целые населенные пункты. Зато остался пункт, который позволяет запрещать платные парковки во дворах. Подчеркнем — именно запрещать, то есть организовать платную парковку во дворе жилого дома (по согласованию с жителями) местные власти по-прежнему могут.

Власти смогут ограничивать въезд транспорта по различным критериям: экологическому классу, наполненности пассажирами, а также в отдельные дни и время суток. Фактически в России узаконят меры, которые действуют в некоторых странах. Например, кое где введно правило «чет/нечет»: по четным дням на дороги могут выезжать только автомобили с четными номерами и наоборот. Кое где есть специальные полосы, выехать на которые могут только автомобили, в которых находится три и более человека. Наконец, ограничение на въезд неэкологичного транспорта действует во многих районах крупных зарубежных городов.

Также в законопроекте прописаны правила проведения дорожных работ: если при них проезжая часть перекрывается более чем на 50%, власти обязаны обеспечить объезд таких участков. На дорогах будет запрещено устанавливать знаки и светофоры, не предусмотренные проектной документацией.

Наконец, в окончателное редакции закона появился новый пункт. Он позволяет автомобилям ФСО, ВАИ и военной полиции, Следственного комитета и Росгвардии бесплатно парковаться в зонах платной парковки.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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