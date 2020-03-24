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24 мар 2020

«Платон» не отключат. Коронавирус ему не указ

«Платон» не отключат. Коронавирус ему не указ

Власти отказались отключать систему, так как считают, что «Платон» является источником достоверной и юридически значимой статистики для контроля и мониторинга грузоперевозок во время пандемии

Власти решили не приостанавливать систему «Платон», взимающую плату с 12-тонных грузовых автомобилей за проезд по федеральным трассам, из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его словам, обсуждение этого вопроса состоялось 20 марта в правительстве под председательством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

«Вопрос о приостановке системы «Платон» был отвергнут. Система является источником достоверной и юридически значимой статистики для контроля и мониторинга грузоперевозок во время пандемии коронавируса», — рассказал источник.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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