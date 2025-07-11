По итогам первого полугодия, продажи новых электрокаров сократились на 57%

По данным агентства «Автостат», за первое полугодие 2025 года в России было реализовано всего 4 398 новых электромобилей. Это на 57% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Снижение в этом сегменте фиксируется уже двенадцать месяцев подряд, начиная с июля прошлого года

Лидером среди брендов остается китайская марка Zeekr, продажи которой за шесть месяцев составили 1 439 автомобилей, что на 68% меньше показателя годичной давности. Этот результат обеспечивает Zeekr около трети российского рынка электрокаров. На втором месте находится российский бренд Evolute с 561 проданным электромобилем (–30%), а третью позицию занимает китайская марка Avatr с результатом 354 машины (–18%).

Четвертую строчку удерживает российский бренд «Москвич» с 350 проданными электромобилями, что на 50% меньше прошлогоднего результата. Замыкает топ-5 китайский бренд ORA с 292 авто, при этом продажи ORA выросли сразу в 2,5 раза, по сравнению с первым полугодием 2024 года. В модельном зачете первое место занимает Zeekr 001, продажи которого составили 775 штук. Далее следуют Evolute i-PRO (454 шт.), «Москвич 3е» (350 шт.), Avatr 11 (298 шт.) и ORA 03 (245 шт.).