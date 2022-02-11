По московским улицам станет невозможно ездить

Столичный ЦОДД начал новый виток борьбы за безопасность пешеходов на городских улицах. Намерения благие, но почему от них должны страдать водители?

На днях ведомство опубликовало документ под названием «Методические указания по организации безопасного движения транспорта и пешеходов на придомовых и внутридворовых территориях», в котором прописаны все меры по улучшению безопасности пешеходов. Отдельного упоминания заслуживает работа с дворами и придомовыми территориями.

В ЦОДД считают, что двор для пешехода является чуть ли не источником повышенной опасности. Хаотичная парковка машин, превышение скорости и "автомобильная ориентированность пространства" (официальная формулировка) создают угрозу для людей.

Способ борьбы прост - проезжие части будут сужать, а тротуары наоборот - расширять, парковку будет упорядочена- для машин создадут специальные карманы - только они станут разрешенными зонами для стоянки. Для уменьшения скорости движения станут использовать искусственные неровности и сооружения, изгибы проезжей части. В ЦОДД заявили, что не собираются убрать машины из дворов полностью. Цель программы - сделать придомовые территории максимально комфортными для всех.