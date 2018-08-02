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2 авг 2018

По ОСАГО стали платить меньше

По ОСАГО стали платить меньше
Автор фото: РСА

После того, как страховые компании получили право направлять пострадавшие в ДТП автомобили на ремонт, а не выплачивать компенсации средние выплаты по ОСАГО стали стремительно снижаться

Средняя выплата по ОСАГО в январе-июне 2018 года снизилась на 16% и составила 64 553 рубля, при этом сократилась и средняя премия, ее значение составило 5673 рубля. Об этом свидетельствуют предварительные сведения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) по результатам января-июня 2018 года, подготовленные Российским союзом автостраховщиков (РСА).

Снижение размера выплат в первую очередь связано с расширением применения практики преимущественного натурального возмещения в ОСАГО. «Как правило, страховщики стараются более активно применять натуральное возмещение именно на тех территориях, где наиболее активны криминальные автоюристы, таким образом, они отсекаются от возможности дополнительных накруток на выплату через суды», — заявил глава РСА Игорь Юргенс.

Среди причин снижения средней выплаты также называется уменьшение числа ДТП и страховых случаев, соответственно. В рейтинге регионов, который ведет РСА, частота страховых случаев по стране за первый квартал текущего года составляет 5,7%, а годом ранее – 7,1%.

Снижение размеров премий, по словам президента РСА, вызвано тем, что каждый год увеличивается число автовладельцев, имеющих скидку на ОСАГО – растет практика применения скидки по коэффициенту «бонус-малус».

В январе-июне 2018 года объем начисленных премий по ОСАГО составил 109,08 млрд рублей, сократившись на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма выплат по страховым случаям сократилась на 31% – до 68,1 млрд рублей.

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При написании новости использовалась информация:
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