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28 апр 2020

Почему мы любим купе-кроссоверы. Причины названы

Почему мы любим купе-кроссоверы. Причины названы

Популярность купеобразных кроссоверов продолжает расти несмотря на то, что они менее практичны и более дороги, чем соответствующие универсалы

Как сообщает издание Autoblog со ссылкой на данные американской исследовательской и консалтинговой компании Strategic Vision, для этого есть несколько аргументов.  К примеру, покупатели таких автомобилей в среднем на четыре-пять лет моложе, чем покупатели аналогичных кроссоверов в более привычном кузове универсал. Это помогает марке снизить средний возраст покупателей, что является одним из ключевых факторов для оценки привлекательности бренда.

Вдобавок покупатели купеобразных кроссоверов менее чувствительны к стоимости автомобиля, чем покупатели «обычных» модификаций, а это означает, что для автопроизводителей такие версии являются более рентабельными. Что более важно, покупатели кросс-купе больше озабочены собственным имиджем. «Больше всего покупатели этих машин хотят выглядеть стильно, находясь за рулем автомобиля, отличающегося от других, — говорит президент Strategic Vision Александр Эдвардс. — Они воспринимают автомобиль продолжением себя — так геймер ассоциирует себя с онлайн-аватаром. Поэтому, помимо желания показать себя, они хотят, чтобы автомобиль демонстрировал их успех».

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За рулем

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