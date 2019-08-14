Почему мы моем дороги в дождь?

А правда, почему? Странное же решение, на улице и так сырость, а тут проезжает машина и добавляет еще больше воды. Как оказалось, у этого действия есть смысл, как минимум в глазах государственных мужей.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил в интервью РИА Новости, что в дождливую погоду на дорогах работают поливомоечные машины, чтобы лучше очистить город. Любопытно, что чиновник сравнил мойку дорог с процессом стирки белья: "Когда идет дождь, все равно есть какие-то выхлопы газа, какие-то остатки грязи начинают размокать. Поливомоечная машина под давлением моет улицу и всю размокшую грязь сбивает водоприемным устройством, и она (грязь — ред.) уходит с улиц. Нужно вам провести стирку белья — вы же его сначала замачиваете, а потом начинаете отстирывать".

К слову, г-н Бирюков не преминул напомнить, что такой подход к чистке дорог и улиц является исключительно "московским изобритением"