Почему нам не стоит рассчитывать на льготное кредитование?

Большинство наших сограждан покупают автомобили при помощи различных кредитных инструментов. Этому способствуют и государственные льготные программы, которые предоставляют дополнительную скидку на машины при соблюдении определенных условий. К сожалению и здесь есть подводные камни

Во-первых, льготы действуют лишь для лиц, кто покупает автомобиль впервые, или для тех, у кого большая многодетная семья. Сейчас категории «льготников» расширили за счёт привлечения медицинских работников.

Впрочем, важно другое – год только начался, а все средства уже исчерпаны. На весь 2023 год правительство смогло выделить на программу только 5,1 миллиарда рублей. Это в разы меньше, чем было в 2022-м. По словам главы АвтоВАЗа, Максима Соколова, все средства исчерпались уже в феврале.