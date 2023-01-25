Почему Toyota продает свой завод в Химках не из-за политики?

Концерн Toyota –это очень большая структура, куда входят сразу несколько автомобильных и промышленных брендов. Есть, например, марка Hino, которая занимается производством коммерческой техники - фургонов, тягачей и т.д.

Все эти автомобили, как собственно и машины материнской компании Toyota, пользовались в России высоким спросом. Настолько высоким, что несколько лет назад даже было принято решение о строительстве полноценного завода в России. Местом выбрали подмосковные Химки и к прошлому году даже успели возвести несколько корпусов. К сожалению, в свете последних событий стало известно, что строительство продолжаться не будет. Более того, несколько дней назад прошла информация о том, что площадку продают и что уже есть покупатели.

Официального подтверждения этим данным нет - ни от представителей Hino, ни от местных властей. Разумеется, в сети уже стали поднимать обсуждения, дескать, все связано с геополитической ситуацией. Почему-то все забывают, что сама Hino сейчас разбирается с собственным дизельгейтом – еще в марте компания заявила о махинациях с вредными выхлопами. Это вылилось в судебное преследование, обыски и проверки со стороны властей Японии и других стран, где продаются автомобили Hino. Компания сейчас связана по рукам и ногам и несет серьезные репутационные, а главное финансовые потери – и продажа завода, с большой вероятностью, связана именно со своим внутренним кризисом и новой стратегией, а не с геополитикой.