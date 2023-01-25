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25 янв 2023

Почему Toyota продает свой завод в Химках не из-за политики?

Почему Toyota продает свой завод в Химках не из-за политики?
Концерн Toyota –это очень большая структура, куда входят сразу несколько автомобильных и промышленных брендов. Есть, например, марка Hino, которая занимается производством коммерческой техники -  фургонов, тягачей и т.д. 
Все эти автомобили, как собственно и машины материнской компании Toyota, пользовались в России высоким спросом. Настолько высоким, что несколько лет назад даже было принято решение о строительстве полноценного завода в России. Местом выбрали подмосковные Химки и к прошлому году даже успели возвести несколько корпусов. К сожалению, в свете последних событий стало известно, что строительство продолжаться не будет. Более того, несколько дней назад прошла информация о том, что площадку продают и что уже есть покупатели.
 
Официального подтверждения этим данным нет -  ни от представителей Hino, ни от местных властей. Разумеется, в сети уже стали поднимать  обсуждения, дескать,  все связано с геополитической ситуацией.  Почему-то все забывают, что сама Hino сейчас разбирается с собственным дизельгейтом – еще в марте компания заявила о махинациях с вредными выхлопами.  Это вылилось в судебное преследование, обыски и проверки со стороны властей Японии и других стран, где продаются автомобили Hino. Компания сейчас связана по рукам и ногам и несет серьезные репутационные, а главное финансовые потери – и продажа завода, с большой вероятностью, связана именно со своим внутренним кризисом и новой стратегией, а не с геополитикой.

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