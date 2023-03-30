Почти 300 тысяч водителей не смогут сесть за руль из-за долгов

За первые два месяца текущего года у 286,4 тысячи россиян из-за долгов было приостановлено действие водительского удостоверения

Если брать аналогичный период, но прошлого года, то можно пронаблюдать положительную динамику – как сообщают в ФССП, должников в 2022 году было больше – 299 тысяч. В ведомстве уточнили, что временно лишиться водительского удостоверения можно, к примеру, за долги по алиментам, по возмещению причинённого ущерба и морального вреда, а также по административным штрафам.

Любопытный факт, если сумма долга превышает 10 тысяч рублей, то у ФССП уже есть право наложить ограничения на действие водительского удостоверения должника.