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14 окт 2020

Под «налог на роскошь» попадут еще несколько машин

Под «налог на роскошь» попадут еще несколько машин
Автор фото: фирма-производитель

Ими окажутся автомобили далеко не премиального класса, цена которых в топовых версиях составит от 3 млн рублей

Минпромторг заявил о скором обновлении списка автомобилей, которые в силу своей стоимости облагаются повышенным налогом, называемым «налогом на роскошь». Сделано это будет до 1 марта 2021 года, и за оставшееся время автомобили успеют подорожать еще минимум один раз — в начале 2020 года, что стало традиционным временем корректировки цен.

Напомним, что владельцы автомобилей стоимостью 3–5 млн рублей должны платить повышенный транспортный налог, коэффициент которого составляет 1,1 и применяется в течение трех после покупки машины (таких моделей в списке 632). При цене машины от 5 до 10 млн рублей коэффициент увеличивается до 2, а срок его действия составляет 5 лет (под этот критерий попадает 486 машин). Владельцы автомобилей, стоимость которых превышает 10 млн рублей, должны платить налог в тройном размере на протяжении 10 лет после покупки машины (в списке таких моделей 182).

На данный момент в список «роскошных» машин входит 1300 моделей, среди которых много автомобилей совершенно не премиальных марок. Повышенный транспортный налог применяется к их версиям в топовых комплектациях, стоимость которых составила 3 и более млн рублей. Поэтому «налогом на роскошь» границы применения которого давно не менялись, облагаются некоторые модели брендов Mazda, Nissan, Volkswagen и Subaru.

Например, к отметке 3 млн рублей уже приблизилась стоимость Hyundai Santa Fe в комплектации High—Tech — 2 984 000 рублей. При заказе третьего ряда сидений цена увеличивается еще на 150 000 рублей. Отметку 3 млн рублей превысила и стоимость нового Kia Sorento к комплектации Premium+ (3 149 900 рублей).

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За рулем

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