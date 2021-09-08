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8 сен 2021

Под налог на роскошь попало еще больше простых машин

Под налог на роскошь попало еще больше простых машин

Skoda Kodiaq, Mitsubishi Pajero Sport – казалось бы, это обычные машины – семейные трудяги, и у них нет ничего общего с роскошными моделями Mercedes или Rolls-Royce. Сегодня мы понимаем, что это не так, и пусть хоть одна, но общая черта между ними есть – налог на роскошь!

Стремительное повышение цен на новые автомобили в период пандемии привело к тому, что повышенными ставками транспортного налога теперь облагают некоторые модели из масс-маркета. На днях Минпромторг опубликовал новый список машин, которые попадают под повышенное налогообложение. Отныне Kia Mohave и Skoda Kodiaq считаются роскошными машинами, так как их стоимость перешагнула отметку в три миллиона рублей.

Напомним, что по дорогим автомобилям сумма налога высчитывается так - количество лошадиных сил автомобиля умножается на налоговую ставку, которую устанавливает каждый регион. Эта сумма умножается еще на одну позицию — так называемый коэффициент роскоши. Он также разнится в зависимости от стоимости машины

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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