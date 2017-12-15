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15 дек 2017

Поддержку авторынка сократили вдвое

Поддержку авторынка сократили вдвое

Глава Минпромторга Денис Мантуров озвучил окончательную программу поддержки российского авторынка на следующий год. На нее из федерального бюджета планируется выделить 35 миллиардов рублей. Для сравнения — в этом году российские власти потратили 62,3 миллиарда рублей. Причем из них 24 миллиарда будут получены из бюджета, а еще 9 миллиардов — из резервного фонда.

На адресные кредитные программы, такие как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» планируется выделить 15 миллиардов рублей и продать по ним порядка 55 тысяч автомобилей. Еще 2,5 миллиарда будет направлено на поддержку закупок госструктурами техники на газомоторном топливе, 1,5 миллиарда на электротранспорт (почти все они уйдут на поддержку приобретения электробусов), а оставшиеся деньги будут направлены на новые адресные программы и субсидии и кредиты по инвесткредитам.

Дилеры говорят, что из-за переориентации субсидий на адресные программы существенно сужается круг людей, которые смогут воспользоваться льготными автокредитами. А это означает, что серьезно общим продажам новых автомобилей они не смогут. Некоторые эксперты уже предсказали российскому рынку рост в первом полугодии, связанный с отложенным спросом и серьезное падение продаж в его второй половине.
 

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При написании новости использовалась информация:
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