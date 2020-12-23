Подержанные автомобили будем покупать по-новому

Важное изменение ждет будущих автовладельцев, которые захотят приобрести машину с рук - договора можно оформить и в электронном виде

Информация о таком нововведении просачивалась уже давно – года с 2018, однако, теперь все оформилось в некую итоговую правовую инициативу. С конца весны следующего года в силу вступит законопроект, который запустит в действие новый механизм купли-продажи автомобилей с пробегом. Читателям Motorpage поясняем - портал Госуслуг будет расширен дополнительным функционалом - электронным оформлением документов в процессе покупки/продажи.

Ранее использовались договоры в бумажном формате, а вскоре все можно будет провести и через портал – данные подгрузятся из соответствующих баз, а заверение документов между обеими сторонами произойдет при помощи электронной подписи. Сообщается, что будущий владелец также сможет узнать полную историю машины, включая информацию по залоговым обязательствам или возможному розыску. К сожалению, подробности о работе системы не сообщаются.