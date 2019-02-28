Подержанные автомобили в фаворе

Россияне потратили рекордную сумму на покупку «бэушек». Емкость российского вторичного рынка по итогам минувшего года составила 2 триллиона 494 миллиарда рублей. Интересно, что большая часть этой суммы приходится на иномарки

Лидером подержанных автомобилей остается Toyota. В прошлом году россияне купили подержанных «японок» на сумму 404 миллиарда рублей. На втором месте прочно закрепился отечественный производитель - на автомобили Lada нашими соотечественниками было потрачено 208 миллиардов рублей. Тройку лидеров замыкает Mercedes-Benz . Также среди популярных брендов оказались Nissan и Kia.

Ранее эксперты аналитического агентства «Автостат» подсчитали ёмкость рынка новых легковых автомобилей — в минувшем году на новые машины россияне потратили 2,4 трлн. рублей. Таким образом, россияне тратят на подержанные машины практически столько же, сколько и на новые, хотя вторичный рынок втрое крупнее первичного. Другой важный факт — в 2017 году ёмкость рынка «бэушек» составляла 2,3 трлн. рублей, следовательно, в денежном выражении объём проданных автомобилей с пробегом увеличился почти на 200 млрд. рублей.