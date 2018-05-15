Многие россияне жаждут обладать роскошным автомобилем. И когда денег на новый нет, обращают внимание на подержанный. Аналитики подсчитали насколько вырос этот сегмент в первом квартале этого года.

В 1 квартале 2018 года в России было продано 368 легковых автомобилей класса «люкс» с пробегом, что на 13% выше результата годичной давности. Среди подержанных автомобилей сегмента Luxury россияне наибольшее предпочтение отдают марке Bentley, на долю которой приходится около 36% от общего объема, что эквивалентно 131 перепроданному экземпляру за первые три месяца нынешнего года.

На втором месте располагается Mercedes-Maybach (118 шт.) с долей 32%. Замыкает тройку лидеров вторичного рынка люксовых машин Maserati (52 шт.). Также в минувшем году новых владельцев нашли 42 автомобиля с пробегом марки Rolls-Royce. Кроме них, по данным агентства «Автостат» в России было перепродано 11 экземпляров Lamborghini, 8 – Ferrari и 6 – Aston Martin.

Порядка 60% подержанных люксовых машин было реализовано в Москве и Подмосковье (суммарно 213 шт.). Жители Санкт-Петербурга приобрели 30 таких автомобилей, Краснодарского края – 24. По 6 машин с пробегом сегмента Luxury было куплено в Дагестане, Ставропольском крае, Воронежской и Свердловской областях. Еще в 35 российских регионах было приобретено от 1 до 5 подержанных люксовых автомобилей.

А вот новые роскошные автомобили россияне покупают с меньшим желанием: за первый квартал их продажи упали на 5% до 331 единиц.

