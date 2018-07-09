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9 июл 2018

Подержанным иномаркам без ЭРА-ГЛОНАСС подарили еще год

Подержанным иномаркам без ЭРА-ГЛОНАСС подарили еще год

Обязательное наличие системы вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС, которое было введено с начала 2017 года, вызвало негодование у тех, кто решил выбрать подержанную иномарку. В Приморском крае даже прошли акции протеста.

Тогда правительство пошло на уступки и разрешило упрощенный порядок установки ЭРА-ГЛОНАСС на автомобили, ввозящиеся в единичных экземплярах в Россию. Покупатель должен был заручиться гарантией сервиса по установке системы, лишь после этого разрешалась растаможка автомобиля.

Но упрощенный порядок действовал до 1 июля 2018 года. Предполагалось, что со второго полугодия ни один автомобиль без ЭРА-ГЛОНАСС не будет выпущен в обращение на территорию таможенного союза.

Но на сайте оператора системы, АО «ГЛОНАСС» появилось сообщение о том, что упрощенный порядок установки ЭРА-ГЛОНАСС не изменился и по-прежнему применяется. В сообщении правительства Приморского края говорится о том, что такое решение приняла правительственная комиссия и «льготный период» продлится еще год. Правда, что это за таинственный документ Motorpage.ru так и не удалось выяснить: в базах нормативно-правовой информации он отсутствует.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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