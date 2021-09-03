Подготовлены новые правила техосмотра

В марте следующего года в силу вступят новые правила техосмотра. Законопроект несколько раз отправлялся на переработку и в финальной редакции получил несколько важных послаблений

Самое главное нововведение заключается в сокращении перечня проверок, проводящихся в рамках обязательного техосмотра транспортных средств, с 82 до 59. Если говорить конкретно, то из списка ушли: проверка наличия аптечки и огнетушителя, проверка наличия течей масла и рабочих жидкостей, проверка уровня шума выхлопной системы, проверка коррозии элементов тормозной системы.

Нововведения должны ускорить саму процедуру техосмотра. Также это позволит станциям техобслуживания меньше тратиться на закупку дорогостоящего оборудования.