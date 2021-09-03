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3 сен 2021

Подготовлены новые правила техосмотра

Подготовлены новые правила техосмотра

В марте следующего года в силу вступят новые правила техосмотра. Законопроект несколько раз отправлялся на переработку и в финальной редакции получил несколько важных послаблений

Самое главное нововведение заключается в сокращении перечня проверок, проводящихся в рамках обязательного техосмотра транспортных средств, с 82 до 59. Если говорить конкретно, то из списка ушли:  проверка наличия аптечки и огнетушителя, проверка наличия течей масла и рабочих жидкостей, проверка уровня шума выхлопной системы, проверка коррозии элементов тормозной системы.

Нововведения должны ускорить саму процедуру техосмотра. Также это позволит станциям техобслуживания меньше тратиться на закупку дорогостоящего оборудования.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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