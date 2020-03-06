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6 мар 2020

Подмосковные инспекторы объявили вендетту пьяным водителям

Подмосковные инспекторы объявили вендетту пьяным водителям

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и подмосковная Госавтоинспекция предупреждают водителей о массовых проверках в предстоящие выходные

«С 6 по 10 марта на дорогах региона будут работать дополнительные экипажи ДПС, которые методом «сплошной проверки» будут останавливать все проезжающие автомобили. Места проведения рейдов будут огорожены конусами на въездах и выездах из городов, что не создаст заторов на дорогах, но позволит проверить максимальное число транспортных средств в короткие сроки», — говорится в сообщении Минтранса.

В ведомстве рассказали, что с начала этого года на дорогах области погибли более 100 человек. Около 50% всех ДТП в регионе происходит по вине пьяных водителей и пешеходов, также 30% погибают в авариях из-за превышения водителями скоростного режима.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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