Аналитики зафиксировали рост биржевых цен на бензин: на прошлой неделе стоимость тонны АИ-95доходила до 41,2 тысяч рублей за тонну, а АИ-92 до 40 тысяч рублей, что в процентном отношении примерно на 1,5% превышает стоимость топлива в начале нынешнего месяца

Сезонное подорожание топлива нормально для России, отмечают эксперты, и связано оно с плановой профилактикой на крупнейших НПЗ. Однако, производство падает на фоне роста спроса обычно в апреле и мае, в то время, как в феврале цены стабильны.

Нынешний скачок аналитики объясняют незапланированным уменьшением производства на подконтрольном «Роснефти» нефтеперерабатывающем заводе в Уфе, что дополнительно усугубляется планами по уходу на ремонт и снижением производства таких крупных НПЗ как Ярославский и Московский. При этом накопленные запасы бензина, составляющие около 1,8 миллионов тонн, не позволяющие говорить о возникновении какого-либо дефицита в ближайшем будущем, рост цен никак не замедляют.

В самой «Роснефти» снижение производства на уфимском НПЗ объясняют установкой дополнительного оборудования, но эксперты сомневаются, что подобные работы смогли снизить производство сразу на 18%. По одной из версий, нефтяники осознанно решили снизить производство, чтобы увеличить цены. Тем самым сделав производство рентабельнее, ведь в результате так называемого «налогового маневра» экспорт сырой нефти стал выгоднее, нежели переработка для внутреннего рынка. На ситуацию обратила внимание ФАС, но, в случае, если нарушений выявлено не будет, расплачиваться придется рядовым автолюбителям.