Подорожание парковок произвело положительный эффект

Столичный Департамент транспорта отчитался о состоянии парковок после введения повышенных тарифов. Чиновники заявляют, что подорожание произвело положительный эффект

Напомним, что неделю назад департаментом были внедрены новые тарифы на двухсот улицах в центральном округе столицы. Средние тарифы по сто рублей за час были заменены - теперь везде надо платить по 380 рублей в час и по 200 рублей за ночную стоянку. Также была расширена зона платных парковок в целом – Внуково, Коптево, Котельники – теперь и на окраинах Москвы надо оставлять свои кровные за возможность стоянки.

Отметим, что в Дептрансе говорят о положительном эффекте данных мер, мол, улицы разгружаются на 10-20 процентов, и появляется больше свободных мест. В особенности, это заметно в центре столицы.