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13 апр 2021

Подорожание парковок произвело положительный эффект

Подорожание парковок произвело положительный эффект

Столичный Департамент транспорта отчитался о состоянии парковок после введения повышенных тарифов. Чиновники заявляют, что подорожание произвело положительный эффект

Напомним, что неделю назад  департаментом были внедрены новые тарифы на двухсот улицах в центральном округе столицы.  Средние тарифы по сто рублей за час  были заменены  -  теперь везде надо платить по 380 рублей в час и по 200 рублей за ночную стоянку.  Также была расширена зона платных парковок в целом – Внуково, Коптево, Котельники – теперь и на окраинах Москвы надо оставлять свои кровные за возможность стоянки.

Отметим, что в Дептрансе говорят о положительном эффекте данных мер, мол, улицы разгружаются на 10-20 процентов, и появляется больше свободных мест. В особенности, это заметно в центре столицы.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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