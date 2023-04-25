Подсчитаны суммарные убытки иностранных марок в России

Составляющие так называемый петербургский автокластер заводы Hyundai Motor, Toyota Motor и Nissan Motor в сумме отразили за 2022 года убытки в размере 57 миллиардов рублей

Как сообщает Интерфакс, в 2022 году суммарная выручка всех вышеуказанных предприятий составляет 157.6 миллиардов рублей, тогда как в 2021 году она была едва ли не в пять раз больше – 639 миллиардов рублей. Интересный факт – Toyota и вовсе зафиксировала рекордный убыток за всю свою историю работы в России – 32 миллиарда рублей.

Надо сказать, что заводы Nissan и Toyota сейчас находятся во владении ФГУП «НАМИ» - оба японских концерна обладают правом обратного выкупа. Что касается завода Hyundai, то он находится в режиме простоя, хотя и под контролем самого корейского концерна.