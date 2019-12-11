Поговорил по телефону за рулем – сел в тюрьму

Нет, это наказание было введено не в России, а в Японии, где население начинает буквально протестовать против использования мобильных телефонов за рулем

Ужесточение связано с протестами семей, которые потеряли родственников в авариях, произошедших по вине отвлекавшихся на телефон водителей. Согласно статистике, по этой причине произошло 2790 ДТП, в которых погибло 42 человека. За последние десять лет количество таких случаев в стране возросло в три раза.

В итоге штраф за использование телефона за рулем вырос с ¥6000 до ¥15 000. При повторном же нарушении виновнику могут дать до шести месяцев реального заключения. За данный проступок также может быть назначен штраф в размере 100 000 иен (58 000 рублей). Если же обнаружится, что виновник ДТП в момент столкновения разговаривал по телефону, то вне зависимости от последствий ему автоматически выпишут штраф на 300 000 иен (175 000 рублей) или упекут на год за решетку.