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11 дек 2019

Поговорил по телефону за рулем – сел в тюрьму

Поговорил по телефону за рулем – сел в тюрьму

Нет, это наказание было введено не в России, а в Японии, где  население начинает буквально протестовать против использования мобильных телефонов за рулем

Ужесточение связано с протестами семей, которые потеряли родственников в авариях, произошедших по вине отвлекавшихся на телефон водителей. Согласно статистике, по этой причине произошло 2790 ДТП, в которых погибло 42 человека. За последние десять лет количество таких случаев в стране возросло в три раза.

В итоге штраф за использование телефона за рулем вырос с ¥6000 до ¥15 000. При повторном же нарушении виновнику могут дать до шести месяцев реального заключения. За данный проступок также может быть назначен штраф в размере 100 000 иен (58 000 рублей). Если же обнаружится, что виновник ДТП в момент столкновения разговаривал по телефону, то вне зависимости от последствий ему автоматически выпишут штраф на 300 000 иен (175 000 рублей) или упекут на год за решетку. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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