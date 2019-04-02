Появились первые изображения серийного минивэна Aurus

В официальном бюллетене Роспатента «Промышленные образцы» опубликован патент российского Aurus на облик минивэна Arsenal. Интересно, что серийная версия автомобиля будет отличаться от правительственного образца

Для начала стоит сказать, что «правительственных» Arsenal было собрано всего несколько штук силами ФГУП НАМИ: это бронированные версии для Службы безопасности президента (СБП), машины можно увидеть в кортеже Владимира Путина. К слову, серийный автомобиль будет не слишком отличаться от прототипа. В нем станет меньше хрома, исчезнут форточки на задних стеклах, однако широкие подножки и дуги на крыше, которые предназначаются для размещения сотрудников безопасности, останутся.

Что касается технической части, то, как и седаны, Aurus Arsenal, получит 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью 598 л.с. Также в состав силовой установки войдет 40-сильный электромотор, который будет помогать ДВС во время стартов и при повышенных нагрузках. Автомат — 9-ступенчатый, разработки российской компании КАТЕ. Машина будет полноприводной, как и все модели, построенные на Единой модульной платформе (ЕМП), созданной в рамках проекта «Кортеж».