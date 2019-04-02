Автомобильный портал Motorpage
2 апр 2019

Появились первые изображения серийного минивэна Aurus

Появились первые изображения серийного минивэна Aurus

В официальном бюллетене Роспатента «Промышленные образцы» опубликован патент российского Aurus на облик минивэна Arsenal. Интересно, что серийная версия автомобиля будет отличаться от правительственного образца

Для начала стоит сказать, что «правительственных» Arsenal  было собрано всего несколько штук силами ФГУП НАМИ: это бронированные версии для Службы безопасности президента (СБП), машины можно увидеть в кортеже Владимира Путина.  К слову, серийный автомобиль будет не слишком отличаться от прототипа. В нем станет меньше хрома, исчезнут форточки на задних стеклах, однако широкие подножки и дуги на крыше, которые предназначаются для размещения сотрудников безопасности, останутся.

Что касается технической части, то, как и седаны, Aurus Arsenal, получит 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью 598 л.с. Также в состав силовой установки войдет 40-сильный электромотор, который будет помогать ДВС во время стартов и при повышенных нагрузках. Автомат — 9-ступенчатый, разработки российской компании КАТЕ. Машина будет полноприводной, как и все модели, построенные на Единой модульной платформе (ЕМП), созданной в рамках проекта «Кортеж».

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
За Рулем , wi-fi.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Электромобили скоро подешевеют

02 апреля 2019

Еще одна федеральная служба освобождена от оплаты за парковку

02 апреля 2019

Автопилот Cadillac ослеп

02 апреля 2019
Audi AI:me

Audi анонсировала премьеру беспилотного электрокара

02 апреля 2019

Возгорания на автомобилях Hyundai и Kia заинтересовали американские власти

02 апреля 2019
Volvo XC40

Volvo XC40 переведут на электричество

02 апреля 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA K900 - представительский седан kia k900 2019 проповедует сдержанную роскошь Тест драйв
01 апреля 2019

KIA K900
"Представительский седан KIA K900 проповедует сдержанную роскошь"
Mercedes-Benz C-Class - mercedes-benz c200 coupe 4matic 2019 запах женщины
Тест драйв
28 марта 2019

Mercedes-Benz C-Class
"Mercedes C200 Coupe 4MATIC. Запах женщины"
Audi RS4 - audi rs4 avant 2018 уроки самообладания от спортивного универсала
Тест драйв
26 марта 2019

Audi RS4
"Уроки самообладания от спортивного универсала Audi RS4 Avant"
Audi A6 - тандем для удовольствия
Автопутешествия
18 марта 2019

Audi A6
"Тандем для удовольствия"

Написано новостей:

2 3 1 0 4