Автомобильный портал Motorpage
6 дек 2024

Появились подробности о гибридной версии кросс-купе Luxeed R7

Появились подробности о гибридной версии кросс-купе Luxeed R7
Автор фото: фирма-производитель

Chery совместно с Huawei расширяют линейку “зеленых” автомобилей под брендом Luxeed. Новая гибридная версия кроссовера-купе R7 должна появиться на рынке уже в ближайшее время

Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с. и одним электродвигателем. Информации о нем пока нет, но предполагается, что речь идет о 265-сильном электромоторе на задней оси. Аккумулятор емкостью 36 кВт*ч обеспечивает запас хода на электротяге до 201 км. Заявленный средний расход топлива - 5,68 л. на 100 км. Максимальная скорость - 200 км/ч.

Гибрид внешне ничем не отличается от полностью электрической модификации Luxeed R7. Напомним, что габариты кросс-купе: длина - 4956 мм., ширина - 1981 мм., высота - 1634 мм., а колесная база - 2950 мм. В топовых версиях R7 есть система автопилота Huawei Qiankun ADS 3.0, работающая с помощью лидара на крыше.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...

В России упростили оформление прав на машино-места

06 декабря 2024

Марка Genesis пересмотрела планы по полной электрификации

06 декабря 2024
Mercedes-Benz G 580 “папамобиль”

Mercedes-Benz сделал спецверсию электрического “Гелика” для Папы Римского

06 декабря 2024
Genesis GMR-001

Genesis представил свой первый гиперкар GMR-001 для участия в гонках на выносливость

05 декабря 2024

В Москве ввели пилотный тариф на зарядных станциях для электромобилей

05 декабря 2024
Honda Amaze (2025)

Honda представила бюджетный седан Amaze нового поколения

05 декабря 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

BAIC BJ40 - baic bj40 (2023) cила внедорожника Тест драйв
02 декабря 2024

BAIC BJ40
"Cила внедорожника"
Tank 500 - tank 500 blacktrail (2024) черное на черном
Тест драйв
29 ноября 2024

Tank 500
"Черное на черном"
BAIC BJ40 - baic bj40 (2023) мама мыла раму
Тест драйв
26 ноября 2024

BAIC BJ40
"Мама мыла раму"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 3 9 3