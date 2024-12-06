Появились подробности о гибридной версии кросс-купе Luxeed R7

Chery совместно с Huawei расширяют линейку “зеленых” автомобилей под брендом Luxeed. Новая гибридная версия кроссовера-купе R7 должна появиться на рынке уже в ближайшее время

Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с. и одним электродвигателем. Информации о нем пока нет, но предполагается, что речь идет о 265-сильном электромоторе на задней оси. Аккумулятор емкостью 36 кВт*ч обеспечивает запас хода на электротяге до 201 км. Заявленный средний расход топлива - 5,68 л. на 100 км. Максимальная скорость - 200 км/ч.

Гибрид внешне ничем не отличается от полностью электрической модификации Luxeed R7. Напомним, что габариты кросс-купе: длина - 4956 мм., ширина - 1981 мм., высота - 1634 мм., а колесная база - 2950 мм. В топовых версиях R7 есть система автопилота Huawei Qiankun ADS 3.0, работающая с помощью лидара на крыше.