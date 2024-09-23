Автомобильный портал Motorpage
23 сен 2024

Появились изображения нового гибридного кроссовера Seres Landian E5 Plus с запасом хода в 1300 км

Появились изображения нового гибридного кроссовера Seres Landian E5 Plus с запасом хода в 1300 км
Автор фото: фирма-производитель

Китайская марка Seres представила новый гибридный кроссовер Landian E5 Plus. Фактически, это рестайлинг модели E5 с иной внешностью, силовой установкой и увеличенным запасом хода до 1300 км

Внешне Landian E5 Plus стал больше напоминать Seres Aito M7, официально представленного на российском рынке. Главная отличительная черта рестайлинга - это отсутствие привычной решетки радиатора, вместо которой теперь крупный воздухозаборник на переднем бампере. Габариты остались прежними: 4760/1865/1710 мм. и колесная база - 2785 мм. Внутри установлены разделенный экраны приборной панели и мультимедийной системы. С центрального тоннеля убрали все, оставив только беспроводную зарядку. Также здесь новое рулевое колесо и иные материалы отделки.

Landian E5 Plus оснащен 1,5-литровым мотором мощностью 95 л.с. и электродвигателем на 218 л.с. Емкость аккумулятора - 18,4 кВт*ч. Запас хода на электротяге - 90 км., а в гибридном режиме достигает 1300 км.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Hyundai разрабатывают инновационную систему беспроводной зарядки во время движения электромобиля

23 сентября 2024
Changan Nevo E07

Внедорожник-трансформер Changan Nevo E07 выходит на китайский рынок

23 сентября 2024

На российский рынок выходит новый автомобильный бренд Knewstar

20 сентября 2024

В Ford считают китайские автомобили угрозой западной автомобильной промышленности

20 сентября 2024
GAC Aion RT (2024)

GAC показал дизайн электроседана Aion RT

20 сентября 2024

Volkswagen может закрыть один из своих заводов в Китае

20 сентября 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Evolute i-Pro - evolute i-pro (2022) «электричка» до города Тест драйв
23 сентября 2024

Evolute i-Pro
"«Электричка» до города"
Exeed LX - exeed lx (2024) воспитание элиты
Тест драйв
20 сентября 2024

Exeed LX
"Воспитание элиты"
Kaiyi X7 Kunlun - kaiyi x7 kunlun (2024) при чем тут ferrari?
Тест драйв
16 сентября 2024

Kaiyi X7 Kunlun
"При чем тут Ferrari?"
- groza traveller 800 в круиз на двух колесах
Мотоциклы
23 августа 2024


"В круиз на двух колесах"

Написано новостей:

3 5 1 2 3