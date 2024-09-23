Появились изображения нового гибридного кроссовера Seres Landian E5 Plus с запасом хода в 1300 км

Китайская марка Seres представила новый гибридный кроссовер Landian E5 Plus. Фактически, это рестайлинг модели E5 с иной внешностью, силовой установкой и увеличенным запасом хода до 1300 км

Внешне Landian E5 Plus стал больше напоминать Seres Aito M7, официально представленного на российском рынке. Главная отличительная черта рестайлинга - это отсутствие привычной решетки радиатора, вместо которой теперь крупный воздухозаборник на переднем бампере. Габариты остались прежними: 4760/1865/1710 мм. и колесная база - 2785 мм. Внутри установлены разделенный экраны приборной панели и мультимедийной системы. С центрального тоннеля убрали все, оставив только беспроводную зарядку. Также здесь новое рулевое колесо и иные материалы отделки.

Landian E5 Plus оснащен 1,5-литровым мотором мощностью 95 л.с. и электродвигателем на 218 л.с. Емкость аккумулятора - 18,4 кВт*ч. Запас хода на электротяге - 90 км., а в гибридном режиме достигает 1300 км.