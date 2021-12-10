Появление автомобиля Apple поставлено под угрозу

Уже несколькомесяцев из штаб-квартиры Apple приходят тревожные сведения о том, что проект по созданию электромобиля покидают сотрудники. Сегодня стало известно, что о своем решении уйти объявили три ключевых инженера

Да, это именно ключевые фигуры, так как они занимались самыми важными системами будущего «яблочного транспорта» Так, например, Эрик Роджерс отвечал за технологии радаров, а учитывая, что продукт планировался беспилотным, то уход Роджерса ставит под угрозу разработку самого важного аспекта машины подобного типа. Второй отколовшийся – Алекс Кларабут. Его вотчиной были аккумуляторы и электрические сети. Третий – Стефан Спайтер, он отвечал за техническое оснащение.

Любопытно, но все трое перешли в стартапы, которые связаны с авиационной темой. Так, Роджерс стал работать в сервисе летающих такси Joby Aviation, двое остальных заняли посты в Archer Aviation – компании, которая занимается электрическими самолетами.