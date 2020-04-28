Показан спорткар от Yamaha

Патентное ведомство Евросоюза опубликовало изображения безымянного спорткара Yamaha

Модель готовили к производству, но осенью 2019 года стало известно, что японская компания заморозила все проекты по созданию автомобилей, включая этот. Спорткар был бы серийной версией концепта Yamaha Sports Ride, который дебютировал на Токийском автосалоне в 2015 году. Планировалось, что в основу купе ляжет алюминиевая рама iStream Superlight, а кузовные панели сделают из углеродного волокна. Конструкцию, отличительной особенностью которой является малый вес, разработал британский инженер Гордон Марри — создатель гиперкара McLaren F1.

Компания Yamaha несколько раз пыталась выйти на автомобильный рынок, начиная с 1960-х. Последнюю попытку сделал президент Yamaha Ешихиро Хидако. Однако он признал, что компания пока не может создать автомобиль, который будет радикально отличаться от конкурентов и станет популярным.