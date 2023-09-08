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8 сен 2023

Polestar 4 получит в оснащение смартфон

Polestar 4 получит в оснащение смартфон
Автор фото: фирма-производитель

Шведская компания Polestar выпустит смартфон вместе с электрическим кроссовером Polestar 4. Новинка поступит в продажу в декабре этого года

Производством и разработкой телефона занимается компания Xingji Meizu, которая принадлежит концерну Geely. Основная задача производителя заключалась в том, чтобы создать максимально гармоничную связь между телефоном и автомобилем. Пока не известно, какие функции будут добавлены в смартфон для управления кроссовером. Единственное, что упомянули - это возможность выводить сообщения на экран мультимедийной системы.

Стандартная версия кроссовера Polestar 4 оснащается одним электромотором на задней оси. Мощность - 272 л.с. Крутящий момент - 343 Нм. Флагманское полноприводное исполнение получит два электромотора (по одному на каждой оси). Суммарная мощность - 544 л.с. и 686 Нм. Компания предлагает на выбор две батареи емкостями 88 и 102 кВт*ч.  Запас хода - 560 и 600 км соответственно (WLPT). 

При написании новости использовалась информация:
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