Polestar будет продавать автомобили особым образом

Шведская фирма будет продавать электрокары по новому стандарту – без надоедливых консультантов и дилерских центров

Руководство марки считает, что новые продукты требуют новых технологий продаж. Примером такой технологии стал шоу-рум в Норвегии. Пространство с минималистичным дизайном психиатрической больницы планируется использовать исключительно для демонстрации машин.

Нет, разумеется, сотрудники в шоу-руме будут, однако, функционал у них будет другой. В основном, сотрудники будут заниматься информированием посетителей об особенностях технологий и комплектаций электрических Polestar, а также проведением тест-драйвов. К слову, уже была проанонсирована "доставка" этой услуги на дом.

Все продажи станут происходить онлайн: приобретенный электрокар обещают доставить прямо к подъезду. В шоу-руме же можно будет спокойно разобраться в нюансах конструкции машин и подобрать соответствующие цвета, материалы отделки, опции и прочие дополнения.