Полицейские России резко поумнеют

Отметим, что в данном случае речь идет о тех полицейских, которые просто лежат на наших дорогах

На российских дорогах в ближайшем будущем могут появиться новые «лежачие полицейские», которые на основе данных поученных с камер, сами будут решать — поднимать барьер или нет. Тестовые испытания такой системы должны начаться в ближайшем будущем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя НТИ «Автонет» Ярослава Федосеева.

Сообщается, что проект находится в стадии обсуждения. Если разработка будет одобрена, то список пилотных регионов по внедрению данной технологии будет озвучен уже в следующем году. По итогам испытаний, если проект будет признан успешным, то его внедрение на всех дорогах страны будет запущено уже в 2021 году.