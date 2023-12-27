Полицейский автопарк в Турции пополнился премиальными и спортивными авто

У полицейского департамента Дубая появился конкурент. Министр внутренних дел Турции Али Ерликайей опубликовал видео-ролик о пополнении столичного полицейского автопарка более двадцатью спортивных автомобилей, суперкаров и внедорожников

Можно заметить спортивные Volkswagen Golf R и Ferrari 458, кроссоверы Range Rover Sport и Mercedes-Benz GLS, а также такие роскошные автомобили, как Bentley Continental GT и Porsche Taycan. Общая стоимость оценивается примерно в 3,5 миллиона долларов (321 000 000 рублей).

Но не все так просто. На самом деле эти автомобили можно считать трофеями после ареста в Стамбуле наркоторговца Хакана Айика, чье состояние достигло 1 миллиарда долларов. В общей сложности полиция конфисковала 23 машины. После решения суда весь автопарк был направлен на службу столичного полицейского департамента.